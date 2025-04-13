"Нафтогаз" занимался демпингом вместо формирования запасов газа, - экономист

"Что же делал "Нафтогаз" в прошлом году, готовился ли он к указанным выше рискам? Занимался условным демпингом для захвата рынка частных потребителей", - подчеркнул Кущ.

По его словам, такое поведение государственной компании на фоне почти полного отсутствия импорта привело к критическому сокращению запасов в газовых хранилищах.

"Уровень заполненности хранилищ, можно сказать, "упал в пропасть" с 11,2% до 4,89%", - констатировал экономист.

Кущ подчеркнул, что "Нафтогаз" имел все возможности закупить более дешевый импортный газ летом 2024 года, когда цена на европейских хабах была вдвое ниже, но вместо этого занимался коммерцией на внутреннем рынке.

"Что мешало "Нафтогазу" летом 2024-го закачать в хранилища 1 млрд кубов импортного газа по цене $300 за 1000 кубометров вместо закачки зимой 2025-го - по цене $550? То есть сэкономить стране $250 млн?" - спрашивает Кущ.

Вместо этого, как отмечает экономист, вместо стратегического планирования компания в очередной раз сделала ставку на худший сценарий - закупку дорогого газа в пиковые периоды.

"Модель "закачивайте летом - сжигайте зимой" могла бы сэкономить Украине сотни миллионов долларов по состоянию на сейчас и еще миллиарды долларов - в ближайшей перспективе", - отметил он.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил, что Украине необходимо интегрироваться в европейский газовый рынок, чтобы обеспечить конкурентное ценообразование и прозрачность закупок.