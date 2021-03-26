UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Нафтогаз" заявил о возможных перебоях с отоплением. Под угрозой 15 регионов

Автор: РБК-Украина

На сегодня в некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения. Под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что из-за долгов производителей тепловой энергии отдельные населенные пункты в 15 регионах могут столкнуться с перебоями отопления. По состоянию на 25 марта, 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн гривен.

Также "Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго. Полный перечень доступен по ссылке.

Согласно списку, под угрозой отопительный сезон в таких крупных городах как Днепр, Кривой Рог, Одесса, Краматорск, Мариуполь, частично Киев, Николаев, Харьков и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров до конца отопительного сезона ограничил цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.

При этом стало известно, что "Нафтогаз" оставит тариф на таком уровне как минимум на апрель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отоплениеотопительный сезонНафтогаз Украины
Читайте также
"Нафтогаз" готов начать эксплуатацию "трубы Медведчука"
Прогноз погоды