"Нафтогаз" заявив про можливі перебої з опаленням. Під загрозою 15 регіонів

На сьогодні в деяких областях України склалася критична ситуація у сфері теплопостачання. Під загрозою перебоїв з опаленням знаходяться 15 регіонів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "Нафтогаз України" .

Повідомляється, що через борги виробників теплової енергії окремі населені пункти в 15 регіонах можуть зіткнутися з перебоями опалення. Станом на 25 березня, 56 підприємств не виконували вимоги для отримання дешевого газу за спеціальним зобов'язаннями. Для отримання цього газу ці компанії у квітні повинні заплатити понад 820 млн гривень.

Також "Нафтогаз" опублікував перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство теплокомуненерго. Повний перелік доступний з посилання.

Згідно зі списком, під загрозою опалювальний сезон у таких великих містах як Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Краматорськ, Маріуполь, частково Київ, Миколаїв, Харків та інші.