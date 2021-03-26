"Нафтогаз" заявив про можливі перебої з опаленням. Під загрозою 15 регіонів
На сьогодні в деяких областях України склалася критична ситуація у сфері теплопостачання. Під загрозою перебоїв з опаленням знаходяться 15 регіонів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "Нафтогаз України".
Повідомляється, що через борги виробників теплової енергії окремі населені пункти в 15 регіонах можуть зіткнутися з перебоями опалення. Станом на 25 березня, 56 підприємств не виконували вимоги для отримання дешевого газу за спеціальним зобов'язаннями. Для отримання цього газу ці компанії у квітні повинні заплатити понад 820 млн гривень.
Також "Нафтогаз" опублікував перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство теплокомуненерго. Повний перелік доступний з посилання.
Згідно зі списком, під загрозою опалювальний сезон у таких великих містах як Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Краматорськ, Маріуполь, частково Київ, Миколаїв, Харків та інші.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів до кінця опалювального сезону обмежив ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр.
При цьому стало відомо, що "Нафтогаз" залишить тариф на такому рівні як мінімум на квітень.