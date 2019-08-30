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"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Кривом Роге

Новости » Общество    30.08.2019 - 12:24
"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Кривом Роге
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

В Кривом Роге образовались серьезные долги за газ

Из-за задолженностей за природный газ Кривому Рогу угрожает срыв отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что в Кривом Роге на сегодня наблюдается критическая ситуация с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла АО "Криворожская теплоцентраль".

"АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд гривен. Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона производитель должен уплатить "Нафтогаза" не менее 1,170 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа "Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе. Ситуация была критической из-за того, что задолженность Одесской ТЭЦ и КП "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд гривен.

Отметим, ранее Окружной административный суд Киева решил не прекращать действие правительственного постановления, которым вводятся ограничения на максимальный размер тарифов на тепло. Таким образом, в Украине продолжат действовать максимально возможные тарифы в размере 1400 гривен за гигакалорию.

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