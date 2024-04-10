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"Нафтогаз" запустив п’яту високопродуктивну свердловину з початку року

Фото: "Нафтогаз" запустив п’яту високопродуктивну свердловину з початку року (naftogaz.com)
Автор: Юлія Бойко

В Україні запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка щодня дає 140 тис. куб. м газу. Це 0 п’ята високодебітна свердловина, запущена групою "Нафтогаз" (АТ "Укргазвидобування") з початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогазу".

"Минулого року нам вдалось значно збільшити видобуток. Цьогоріч, попри всі воєнні виклики, працюємо над посиленням цього напрямку. Для збільшення видобутку ми використовуємо нові технології, нарощуємо темпи буріння та оптимізуємо логістику. Наступного року Україна, як і попередньої зими, має пройти опалювальний сезон на газі власного видобутку. Вдячний кожному, хто невтомно працює для виконання цього плану", - зазначив СЕО групи Олексій Чернишов.

Як зазначають в компанії, правильно оцінити залишковий потенціал родовища та довести високу перспективність буріння свердловини зміг молодий розробник Мар’ян Семак. А її опрацювання - результат співпраці команди УкрНДІгазу, департаменту розробки, центру 3Д-моделювання родовищ та розробників одного з газопромислових управлінь "Укргазвидобування". 

Глибина нової свердловини - 2350 метрів. Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України. 

Сьогодні вже заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища.

Нагадуємо, у перші дні 2024 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину з дебітом 250 тис. куб. м газу на добу. 

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу. 

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

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