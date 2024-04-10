"Нафтогаз" запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года

"В прошлом году нам удалось значительно увеличить добычу. В этом году, несмотря на все военные вызовы, работаем над усилением этого направления. Для увеличения добычи мы используем новые технологии, наращиваем темпы бурения и оптимизируем логистику. В следующем году Украина, как и в предыдущую зиму, должна пройти отопительный сезон на газе собственной добычи. Благодарен каждому, кто без устали работает для выполнения этого плана", - отметил СЕО группы Алексей Чернышев.

Как отмечают в компании, правильно оценить остаточный потенциал месторождения и доказать высокую перспективность бурения буровой скважины смог молодой разработчик Марьян Семак. А ее проработка - результат сотрудничества команды УкрНИИгаза, департамента разработки, центра 3Д-моделирования месторождений и разработчиков одного из газопромышленных управлений "Укргаздобычи".

Глубина новой скважины – 2350 метров. Она пробурена на одном из частично истощенных месторождений на востоке Украины.

Сегодня запланировано бурение следующей эксплуатационной скважины в этой части месторождения.

Напомним, в первые дни 2024 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию разведывательную скважину с дебитом 250 тыс. куб. м газа в сутки.

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта началась мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.