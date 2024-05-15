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"Нафтогаз" запустив дві високопродуктивні свердловини: названо потужність

Фото: "Нафтогаз" запустив дві високопродуктивні свердловини (naftogaz.com)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній "Нафтогаз" ввела у дію дві високопродуктивні свердловини, які виробляють близько 390 тисяч кубічних метрів газу на добу. Вони розташовані на найглибшому родовищі АТ "Укргазвидобування" та мають глибину понад 6 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Завдяки використанню сучасних бурових верстатів свердловини вдалось пробурити за 8 місяців замість 2-3 років. Зазначається, що нові свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті.

"Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України", – повідомив керівник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

За його словами, ідея буріння свердловин належить центру 3D-моделювання УкрНДІгазу. Каротажні роботи високої складності, пов’язані з великою глибиною свердловини, виконали спеціалісти управління "Укргазпромгеофізика".

Нові дані сейсморозвідки та буріння дозволили створити 3D-модель, яка дозволяє ефективно планувати напрямки подальшого освоєння цього родовища. Загалом з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин.

 

 

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Нафтогаз України