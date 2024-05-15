"Нафтогаз" запустил две высокопроизводительные скважины: названа мощность

Благодаря использованию современных буровых станков скважины удалось пробурить за 8 месяцев вместо 2-3 лет. Отмечается, что новые буровые скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте.

"Раньше бурение таких скважин длилось от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев. Лишь системно улучшая технологические процессы, мы даем лучший результат и усиливаем энергетическую устойчивость Украины", – сообщил руководитель группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

По его словам, идея бурения скважин принадлежит центру 3D-моделирования УкрНИИгаза. Каротажные работы высокой сложности, связанные с большой глубиной скважины, выполнили специалисты управления "Укргазпромгеофизика".

Новые данные сейсморазведки и бурения позволили создать 3D-модель, позволяющую эффективно планировать направления дальнейшего освоения этого месторождения. Всего с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин.