"Нафтогаз" запускает продажу газа населению по "летним" ценам

Государственная компания "Нафтогаз Украина" запускает продажу газа для населения по "летним" ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы компании Андрея Коболева в Facebook.

По его словам, Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства.

"Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ", - отметил Коболев.

Как сообщил глава "Нафтогаза", украинцы смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной "летней" низкой цене, а использовать его - зимой.

"Предложение будет действовать до 25 сентября. Купить по этой цене можно до 25 тыс. кубометров в одну семью", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Кроме того, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится с 80 до 50 млрд кубометров. По прогнозам НБУ, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита через Украину.