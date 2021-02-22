"Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - нардеп

"Одна из существенных статей расходов при добыче - это закупка труб. С момента прихода сегодняшних руководителей "Нафтогаза" - Коболева, Витренко и других - только "Интерпайпу" было заказано труб на 16 (!) миллиардов гривен", - сообщил Кучеренко.

По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб.

Летом 2020 года по инициативе "Интерпайпа", Украина ввела заградительные пошлины против мировых производителей трубной продукции, которые были конкурентами компании Пинчука на тендерах "Нафтогаза".

"Летом 2020 года Министерство экономики на просьбу завода "Интерпайп" ввело пошлины против мировых производителей труб. Как результат: в начале 2020 года на тендерах по трубам 9 поставщиков, в том числе международные, в начале в начале 2021 года - всего две с очевидным фаворитом", - добавил нардеп.

Монополизация поставок труб привела к повышению цен, а следовательно, увеличению затрат госкомпании.

"Пока "Нафтогаз" будет существовать, пока добыча будет падать, население переплачивать, а правильные трубы продаваться", - подытожил нардеп.