"Нафтогаз" залучив грант технічної допомоги на розробку стратегії декарбонізації

Відповідну угоду підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська під час Конференції з питань відновлення України у Берліні.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄІБ за підтримку, адже наявність стратегії декарбонізації має вирішальне значення для Нафтогазу. Наразі ми знаходимо баланс між поточними викликами – забезпечити країну необхідною кількістю енергоресурсів, і рухом у майбутнє – до вступу в ЄС", – зауважив Олексій Чернишов.

За його словами, співпраця з ЄС напряму залежить від того, наскільки відповідально будемо підходити до викидів під час процесів видобутку, зберігання та транспортування газу й нафти. Для цього є чіткі стандарти та вимоги.

Крім того, інвестуючи в різноманітні енергетичні проекти, такі як сонячна та вітроенергетика, біометан та інші «зелені» ініціативи, Нафтогаз зможе підвищити свою енергетичну стійкість.

"Диверсифікація енергетичних ресурсів забезпечить буфер проти ринкових коливань та ризиків, пов'язаних з війною, а також підтримає сталий розвиток та трансформацію енергетичного сектору України", – підкреслив очільник групи "Нафтогаз".