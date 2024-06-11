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"Нафтогаз" залучив грант технічної допомоги на розробку стратегії декарбонізації

Фото: "Нафтогаз" залучив грант технічної допомоги на розробку стратегії декарбонізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть грант технічної допомоги для розробки стратегії декарбонізації групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Відповідну угоду підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська під час Конференції з питань відновлення України у Берліні. 

"Ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄІБ за підтримку, адже наявність стратегії декарбонізації має вирішальне значення для Нафтогазу. Наразі ми знаходимо баланс між поточними викликами – забезпечити країну необхідною кількістю енергоресурсів, і рухом у майбутнє – до вступу в ЄС", – зауважив Олексій Чернишов.

За його словами, співпраця з ЄС напряму залежить від того, наскільки відповідально будемо підходити до викидів під час процесів видобутку, зберігання та транспортування газу й нафти. Для цього є чіткі стандарти та вимоги.

Крім того, інвестуючи в різноманітні енергетичні проекти, такі як сонячна та вітроенергетика, біометан та інші «зелені» ініціативи, Нафтогаз зможе підвищити свою енергетичну стійкість. 

"Диверсифікація енергетичних ресурсів забезпечить буфер проти ринкових коливань та ризиків, пов'язаних з війною, а також підтримає сталий розвиток та трансформацію енергетичного сектору України", – підкреслив очільник групи "Нафтогаз". 

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Нафтогаз України