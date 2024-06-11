"Нафтогаз" привлек грант технической помощи на разработку стратегии декарбонизации

Соответствующее соглашение подписали председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

"Мы очень благодарны нашим партнерам из ЕИБ за поддержку, ведь наличие стратегии декарбонизации имеет решающее значение для "Нафтогаза". Сейчас мы находим баланс между текущими вызовами – обеспечить страну необходимым количеством энергоресурсов и движением в будущее – к вступлению в ЕС", – отметил Алексей Чернышев.

По его словам, сотрудничество с ЕС напрямую зависит от того, насколько ответственно будем подходить к выбросам во время процессов добычи, хранения и транспортировки газа и нефти. Для этого есть четкие стандарты и требования.

Кроме того, инвестируя в различные энергетические проекты, такие как солнечная и ветроэнергетика, биометан и другие "зеленые" инициативы, "Нафтогаз" сможет повысить свою энергетическую устойчивость.

"Диверсификация энергетических ресурсов обеспечит буфер против рыночных колебаний и рисков, связанных с войной, а также поддержит устойчивое развитие и трансформацию энергетического сектора Украины", – подчеркнул глава "Нафтогаза".