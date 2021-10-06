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"Нафтогаз" закупит газ за счет кредита Ощадбанка под сниженную ставку

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Украина, Среда 06 октября 2021 13:32
"Нафтогаз" закупит газ за счет кредита Ощадбанка под сниженную ставку Фото: "Нафтогаз" закупит газ за кредитные средства государственного Ощадбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины согласовал дополнительный договор к кредитному договору между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Ощадбанк". Ставка будет снижена с 16% до 12% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 6 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Ощадбанк" действует кредитный договор, который обеспечен государственной гарантией, задолженность по которому на сегодня составляет 1971,8 млн гривен. Конечный срок погашения задолженности - 24 декабря 2024 года. Все изменения в кредитный договор должны согласовываться гарантом (Кабинетом министров Украины).

Целью привлечения кредитных средств было обеспечение расчетов за природный газ, который закачивался в подземные хранилища во исполнение инвестиционного проекта. Кредитные средства в полном объеме были использованы для расчетов за импортируемый природный газ.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами установлена на уровне 12% годовых в гривне и действовала до 1 июня 2021 года. Со 2 июня 2021 года ставка устанавливается на уровне 16,5% годовых в гривне.

"По состоянию на сегодня, по результатам проведенных переговоров между АО "Ощадбанк" и НАК "Нафтогаз Украины" была достигнута договоренность о внесении изменений в указанный кредитный договор в части продления действия сниженной процентной ставки за пользование кредитными средствами на уровне 12% годовых в гривне на 183 дня с даты подписания дополнительного договора", - говорится в документе.

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Ощадбанк Нафтогаз Украины
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