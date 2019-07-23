"Нафтогаз" заплатил в госбюджет всю сумму дивидендов

НАК "Нафтогаз Украины" дополнительно уплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, всего компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год и соответствует нормам, которые установил Кабинет министров.

В конце июня компания уже перечислила в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, что составляет 30% от чистой прибыли по 2018 год.

Напомним, ранее суд остановил действие постановления Кабинета министров, которое устанавливает для НАК "Нафтогаза Украины" норму о направлении 90% прибыли на дивиденды. Решение было принято по иску "Нафтогаза". Глава правления НАК Андрей Коболев тогда заявил, что компании нужны средства на закупку газа.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля Кабинет министров Украины принял постановление о доле прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные компании. Принятым постановлением часть чистой прибыли, которую госпредприятия должны перечислять в бюджет, с 1 января 2019 года повышена до 90%.