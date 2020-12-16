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"Нафтогаз" выкупит Юзовское месторождение и нарастит добычу газа

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" выкупить Юзовское месторождение. Ожидается, что это позволит нарастить добычу украинского газа.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Юзовское месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможность для увеличения добычи газа.

"Это очень важный шаг для энергетической независимости Украины", - добавил он.

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В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что "Нафтогаз" выкупит части, которые находятся в собственности ООО "Надра Юзовская". Стоимость пока неизвестна, поскольку цена будет определена после оценки.

Отметим, Юзовское месторождение сланцевого газа находится в пределах Донецкой и Харьковской областей. В 2012 году конкурс на его разработку выиграла британско-нидерландская компания Shell. Однако после начала боевых действий на Донбассе Shell сначала приостановила разведку, а потом вышла из сланцевого проекта.

Ранее Кабмин дал "Нафтогазу" право на разработку Черноморского шельфа без конкурса.

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