"Нафтогаз" ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия

Как отмечается в сообщении, особенностями тарифа является необходимость платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Цена на газ в тарифном плане "Комфортный сезон" зафиксирована на уровне действующего годового тарифа - 7,96 грн/куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки).

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типа потребления, среди которых: тип "Приготовление пищи" (50 - 200 куб. м газа в месяц), тип "Приготовление пищи и подогрев воды" (150 - 500 куб. м газа в месяц), а также тип "Отопление" (800 - 20000 куб. м газа в месяц).

Ежемесячную оплату за газ нужно сделать не позднее 15-го числа.

Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона - 7 полных месяцев: с 1 октября и до 30 апреля. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. В любой период клиент по желанию может изменить тарифный план "Комфортный сезон", выбрав другое доступное предложение от ГК "Нафтогаз Украины".