"Нафтогаз" ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна та умови

Як наголошується в повідомленні, особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Ціна на газ в тарифному плані "комфортний сезон" зафіксована на рівні чинного річного тарифу - 7,96 грн/куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується враховуючи Історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання, серед яких: тип "приготування їжі" (50 - 200 куб.м газу на місяць), тип "приготування їжі та підігрів води" (150 - 500 куб. м газу на місяць), а також тип "опалення" (800 - 20000 куб. м газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ потрібно зробити не пізніше 15-го числа.

Тарифний план "Комфортний сезон" діє протягом опалювального сезону - 7 повних місяців: з 1 жовтня і до 30 Квітня. Перехід на нову тарифну пропозицію можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта. У будь-який період клієнт за бажанням може змінити тарифний план "Комфортний сезон", вибравши іншу доступну пропозицію від ДК "Нафтогаз України".