Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

В ноябре из общего объема 159 млн кубометров газа "Нафтогаз" продал 120 млн. Ликвидность газовых торгов на украинской бирже UEEX выросла после того, как ГК "Нафтогаз" представил новый продукт.

Об этом пишет британский журналист Аура Сабадус в статье для агентства ICIS.

"В этом месяце было продано 159 млн кубометров (мкм), из которых почти 120 млн кубометров продано исключительно "Нафтогазом". Из общего количества проданных "Нафтогазом" на виртуальной торговой точке 40 млн кубометров пришлось на ноябрьский баланс месячной поставки и 73 млн кубометров на декабрь. Остальные объемы представляют собой газ из подземных хранилищ с доставкой в ноябре или декабре. Некоторые из этих объемов были проданы, предлагая покупателям возможность заплатить после доставки", - пишет Айра Сабадус.

Она также отметила в статье, что руководитель подразделения по торговле "Нафтогаза" Ирина Михайленко рассказала ICIS, что всплеск продаж во многом связан с введением опции постплатежа (постоплаты). То есть, покупатели, имеющие банковскую гарантию, теперь могут оплатить объемы до 11-й день месяца, следующего за месяцем доставки.

Этот вариант постоплаты был введен ранее в ноябре и привлек многих покупателей, которые решили воспользоваться новым предложением ГК "Нафтогаз".

"В зимние месяцы спрос становится все выше и выше, многим компаниям нужно покупать газ, но они могут не платить заранее. Как только мы представили этот продукт, к нам обратились многие компании, что заинтересовались покупкой", - цитирует в статье Аура Сабадус Ирину Михайленко.

Аура Сабадус также подчеркнула, что новый продукт "Нафтогаза" был настолько популярен, что в некоторые дни "Нафтогаз" продал целых 16 млн кубометров в 320 клипсах с поставкой в декабре.

В комментарии ICIS глава биржи UEEX Алексей Дубовский сообщил, что высокие результаты продаж по продукту постоплаты демонстрируют значительный интерес участников рынка к природному газу за постплату, а также, что биржа планирует в ближайшее время начать торговлю на сутки вперед.

Напомним, по данным биржи, ликвидность на UEEX растет в этом году, в шесть раз увеличившись до 2,2 млрд кубометров (млрд куб. м) по сравнению с 0,3 млрд куб. м за аналогичный период 2019 года.