"Нафтогаз" у листопаді серед загального обсягу 159 млн кубометрів газу на UEEX продав 120 млн, - ICIS

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

У листопаді серед загального обсягу 159 млн кубометрів газу "Нафтогаз" продав 120 млн. Ліквідність газових торгів на українській біржі UEEX зросла після того, як ДК "Нафтогаз" представив новий продукт.

Про це пише британський журналіст Аура Сабадус у статті для агентства ICIS.

"В цьому місяці було продано 159 млн кубометрів (мкм), з яких майже 120 млн кубометрів продано виключно "Нафтогазом". Із загальної кількості проданих "Нафтогазом" на віртуальній торговій точці 40 млн кубометрів довелося на листопадовий баланс місячної поставки і 73 млн кубометрів на грудень. Інші обсяги являють собою газ з підземних сховищ з доставкою в листопаді або грудні. Деякі з цих обсягів були продані, пропонуючи покупцям можливість заплатити після доставки", - пише Айра Сабадус.

Вона також зазначила у статті, що керівник підрозділу з торгівлі "Нафтогазу" Ірина Михайленко розповіла ICIS, що сплеск продажів багато в чому пов'язаний з введенням опції постплатежу (післяплати). Тобто, покупці, які мають банківську гарантію, тепер можуть оплатити обсяги до 11-го дня місяця, наступного за місяцем доставки.

Цей варіант післяплати був введений раніше в листопаді і залучив багатьох покупців, які вирішили скористатися новою пропозицією ЦК "Нафтогаз".

"В зимові місяці попит стає все вище і вище, багатьом компаніям потрібно купувати газ, але вони можуть не платити заздалегідь. Як тільки ми представили цей продукт, до нас звернулося багато компаній, що зацікавилися купівлею", - цитує в статті Аура Сабадус Ірину Михайленко.

Аура Сабадус також підкреслила, що новий продукт "Нафтогазу" був настільки популярний, що в деякі дні "Нафтогаз" продав цілих 16 млн кубометрів на 320 кліпсах з поставкою в грудні.

У коментарі ICIS глава біржі UEEX Олексій Дубовський повідомив, що високі результати продажів по продукту післяплати демонструють значний інтерес учасників ринку до природного газу за постплату, а також, що біржа планує найближчим часом почати торгівлю на добу вперед.

Нагадаємо, за даними біржі, ліквідність на UEEX зростає в цьому році, в шість разів збільшившись до 2,2 млрд кубометрів (млрд куб. м) у порівнянні з 0,3 млрд куб. м за аналогічний період 2019 року.