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"Нафтогаз" уволил советника главы правления Диденко

Фото: "Нафтогаз" уволил советника главы правления Диденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Советника главы правление "Нафтогаза" Олега Диденко уволили из государственной компании. Ранее было обнародовано, что во время войны Диденко приобрел автомобиль Bentley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Нафтогаза" в Facebook.

"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз Украины". Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников", - говорится в сообщении.

Отметим, в сети начала распространяться информация о том, что Олег Диденко приобрел новый автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска за полмиллиона долларов. Автомобиль был ввезен на территорию Украины в конце мая этого года.

Фото: данные о покупке автомобиля Олегом Диденко (facebook.com/Kucherenko2020)

Олег Диденко работал директором ДК "Газ Украины" (входит в структуру "Нафтогаза"), а также был директором по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-2020 гг.

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Нафтогаз Украины