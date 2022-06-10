"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка

"Олег Діденко звільнений з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальності за особисте життя співробітників", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в мережі почала поширюватися інформація про те, що Олег Діденко придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року випуску за півмільйона доларів. Автомобіль був ввезений на територію України в кінці травня цього року.

Фото: дані про покупку автомобіля Олегом Діденко (facebook.com/Kucherenko2020)

Олег Діденко працював директором ДК "Газ України" (входить до структури "Нафтогазу"), а також був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК "Нафтогаз України" у 2014-2020 рр.