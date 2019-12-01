"Нафтогаз" установил цены на газ в декабре

НАК "Нафтогаз Украины" в декабре установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в сравнении с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменятся.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Отметим, цена газа для промышленности является одним из возможных индикаторов для цены газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности в ноябре на 18,4-19,6%. После этого "Нафтогаз" повысил цены для населения на 14,7% до 4899 тыс. грн за тысячу кубометров. При этом "Нафтогаз" взял для определения цены импортную цену на газ.