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"Нафтогаз Украины" увеличит добычу нефти и газа в Египте

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 16:20
"Нафтогаз Украины" увеличит добычу нефти и газа в Египте Фото: Нафтогаз Украины увеличит добычу нефти и газа в Египте (naftogaz.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совместное предприятие "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) - Petrosannan Company - утвердило программу по увеличению добычи нефти и газа на ближайший финансовый год. Среди запланированных работ продолжение кампании по гидроразрыву пластов.

Об этом сообщил департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

"Повышение добычи углеводородов, интенсификация производительности скважин и наращивание ресурсной базы - все это предусмотрено программой развития активов группы "Нафтогаз" в Египте на 2021-2022 финансовый год", - говорится в заявлении.

Отмечается, что документ был утвержден 6 июня в столице Египта - Каире - во время заседания акционеров предприятия Petrosannan Company - совместного компании-оператора НАК "Нафтогаз Украины" и EGPC.

Среди запланированных работ для наращивания добычи нефти и газа в Египте заводнение нефтяных залежей, что позволит повысить извлечение углеводородов, а также продолжение кампании по гидроразрыву пластов для лучшего наполнения скважин.

Для наращивания ресурсной базы углеводородов на территории Египта запланированы сейсморазведочные работы, бурение новых разведочных и эксплуатационных скважин.

Напомним, 7 июня цены на нефть снизились после достижения новых многолетних максимумов. Инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, увеличит поставки нефти.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 4 июня выросли, поскольку решения ОПЕК + и восстановление спроса сняли опасения по поводу разрозненной вакцинации против COVID-19 по всему миру. Нефть марки Brent превысила отметку в 72 доллара впервые с мая 2019 года.

Напомним, инвестбанк Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации и отмене локдаунов.

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