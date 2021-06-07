"Нафтогаз Украины" увеличит добычу нефти и газа в Египте
Совместное предприятие "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) - Petrosannan Company - утвердило программу по увеличению добычи нефти и газа на ближайший финансовый год. Среди запланированных работ продолжение кампании по гидроразрыву пластов.
Об этом сообщил департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".
"Повышение добычи углеводородов, интенсификация производительности скважин и наращивание ресурсной базы - все это предусмотрено программой развития активов группы "Нафтогаз" в Египте на 2021-2022 финансовый год", - говорится в заявлении.
Отмечается, что документ был утвержден 6 июня в столице Египта - Каире - во время заседания акционеров предприятия Petrosannan Company - совместного компании-оператора НАК "Нафтогаз Украины" и EGPC.
Среди запланированных работ для наращивания добычи нефти и газа в Египте заводнение нефтяных залежей, что позволит повысить извлечение углеводородов, а также продолжение кампании по гидроразрыву пластов для лучшего наполнения скважин.
Для наращивания ресурсной базы углеводородов на территории Египта запланированы сейсморазведочные работы, бурение новых разведочных и эксплуатационных скважин.
Напомним, 7 июня цены на нефть снизились после достижения новых многолетних максимумов. Инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, увеличит поставки нефти.
Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 4 июня выросли, поскольку решения ОПЕК + и восстановление спроса сняли опасения по поводу разрозненной вакцинации против COVID-19 по всему миру. Нефть марки Brent превысила отметку в 72 доллара впервые с мая 2019 года.
Напомним, инвестбанк Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации и отмене локдаунов.