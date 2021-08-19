"Нафтогаз Тепло" просит Львовскую ОГА посодействовать передаче теплосетей Новояворовска в управление компании

Предприятие Группы Нафтогаз ООО "Нафтогаз Тепло" обратилось ко Львовской областной государственной администрации с просьбой способствовать скорейшей передаче в управление компании тепловых сетей города Новояворовск, а также иного имущества, которое было арестовано по решению суда, но до сих пор не передано АРМА в управление "Нафтогаз Тепла".

Согласно информации компании, такая передача критически важна для осуществления своевременных ремонтов и качественной подготовки электрических и тепловых сетей Новояворовска и Нового Роздола к началу отопительного сезона 2021/2022.



"Несмотря на существующие юридические проблемы, подготовительные работы к отопительному сезону на объектах, находящихся в управлении "Нафтогаз Тепла", уже начались. Во время рабочей поездки во Львовскую область с их состоянием ознакомился председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он вместе с директором по энергоэффективности и управлению имуществом Группы Нафтогаз Виталием Щербенко и руководителем ООО "Нафтогаз Тепло" Федором Шевченко поблагодарили тепловиков за их важную работу в сложнейших условиях", - отметили в компании "Нафтогаз".



Там также сообщили, что в Новом Роздоле уже выполнен первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, по результатам которого устраняются выявленные порывы. Также ведется подготовка к восстановлению теплоизоляции на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, что позволит значительно сократить потери тепловой энергии в сети (сейчас теплопотери составляют около 50%). Новороздольская ТЭЦ готова к работе на 75%, сети - на 90%. В частности, к работе готов энергетический котел № 7 и завершается ремонт котла № 4. Этих мощностей достаточно для прохождения отопительного сезона, одновременно готовится и резервный котел № 5.



По данным "Нафтогаза", сейчас на Новояворовской ТЭЦ идут текущие ремонты на двух котлах. Проведена диагностика трубо- и паропроводов котлов, заменена часть оборудования, вышедшего из строя. Также проводятся ремонты бойлеров, насосов, электрооборудования. Однако магистральные сети города находятся в неудовлетворительном состоянии, трубопроводы там проложены более 50 лет назад и требуют замены.



"На момент передачи активов Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в управление "Нафтогаз Теплу" имущественные комплексы к отопительному сезону не были подготовлены ни собственниками, ни предыдущим управляющим. Теплосети были заполнены водой, регламентные и ремонтные работы не проводились в течение трех лет.

За период управления ТЭЦ Группа Нафтогаз была вынуждена дополнительно направлять значительные объемы средств на покрытие дефицита от деятельности Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. Несмотря на сложную ситуацию, дома более 60 тыс. жителей Нового Роздола и Новояворовска были обеспечены теплом в течение отопительных сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов", - сообщают в компании "Нафтогаз".

По данным компании, достичь максимальной эффективности от финансирования ремонтов и инвестиций в объекты возможно в случае полной передачи активов в управление "Нафтогаз Теплу" в полном объеме и продлении срока такого управления.