"Нафтогаз Тепло" просить Львівську ОДА посприяти передачі тепломереж Новояворівська в управління компанії

Згідно з інформацією компанії, така передача критично важлива для здійснення своєчасних ремонтів і якісної підготовки електричних і теплових мереж Новояворівська та Нового Роздолу до початку опалювального сезону 2021/2022.

"Не дивлячись на існуючі юридичні проблеми, підготовчі роботи до опалювального сезону на об'єктах, що знаходяться в управлінні "Нафтогаз Тепла", вже почалися. Під час робочої поїздки до Львівської області з їх станом ознайомився голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він разом з директором з енергоефективності та управління майном Групи Нафтогаз Віталієм Щербенком і керівником ТОВ "Нафтогаз Тепло" Федором Шевченком подякували тепловикам за їх важливу роботу в найскладніших умовах", - відзначили в компанії "Нафтогаз".

Там також повідомили, що в Новому Роздолі вже виконано перший етап гідравлічних випробувань теплових мереж, за результатами якого усуваються виявлені пориви. Також ведеться підготовка до відновлення теплоізоляції на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм, що дозволить значно скоротити втрати теплової енергії в мережі (зараз тепловтрати складають близько 50%). Новороздільська ТЕЦ готова до роботи на 75%, мережі - на 90%. Зокрема, до роботи готовий енергетичний котел № 7 і завершується ремонт котла № 4. Цих потужностей достатньо для проходження опалювального сезону, одночасно готується і резервний котел № 5.

За даними "Нафтогазу", зараз на Новояворівській ТЕЦ йдуть поточні ремонти на двох котлах. Проведено діагностику трубо- і паропроводів котлів, замінено частину обладнання, що вийшло з ладу. Також проводяться ремонти бойлерів, насосів, електрообладнання. Однак магістральні мережі міста знаходяться в незадовільному стані, трубопроводи там прокладені більше 50 років тому і вимагають заміни.

"На момент передачі активів Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в управління "Нафтогаз Теплу" майнові комплекси до опалювального сезону не були підготовлені ні власниками, ні попереднім керівником. Тепломережі були заповнені водою, регламентні і ремонтні роботи не проводилися протягом трьох років.

За період управління ТЕЦ Група Нафтогаз була змушена додатково направляти значні обсяги коштів на покриття дефіциту від діяльності Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ. Незважаючи на складну ситуацію, будинки більше 60 тис. жителів Нового Роздолу та Новояворівська були забезпечені теплом протягом опалювальних сезонів 2019/2020 і 2020/2021 років", - повідомляють в компанії "Нафтогаз".

За даними компанії, досягти максимальної ефективності від фінансування ремонтів і інвестицій в об'єкти можливо в разі повної передачі активів в управління "Нафтогаз Тепла" в повному обсязі і продовження терміну такого управління.