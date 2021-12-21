"Нафтогаз" на своих ТЭЦ будет внедрять подход по диверсификации топлива 

"НАК "Нафтогаз" получит 6 государственных ТЭЦ. И мы уже имеем некоторые наработанные кейсы по поводу того, каким образом подходить к модернизации теплоэлектроцентралей. Этот подход могут взять и другие производители тепловой энергии", - отметил Шевченко.

Он также рассказал, что поскольку в последнее время производители тепла сталкиваются с проблемами доступности топлива, "Нафтогаз Тепло" рассматривает возможность диверсификации источников производства тепловой и электрической энергии.

"В каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости, есть ли возможность перейти на биогаз, биотопливо или сжигание мусора. Если возле объектов инфраструктуры нет таких источников, надо смотреть на мировой опыт по эффективному сжиганию природного газа", - сказал Шевченко.

По его словам, модернизация сектора теплоснабжения должно максимально учитывать интересы потребителя, ведь задача любого поставщика тепла - обеспечить качественную услугу и прозрачные начисления.

"И нужна поддержка органов местного самоуправления. В первую очередь, в сотрудничестве с ними надо актуализировать схему теплоснабжения городов, определиться с тепловым нагрузкам и модернизацией объектов ТКЭ и ТЭЦ в части инфраструктуры и источников генерации тепловой энергии", - добавил Шевченко.

Напомним, ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу "Нафтогаз", с 2019 года осуществляет деятельность по производству электрической и тепловой энергии на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, а также деятельность по транспортировке и поставке тепловой энергии в городах Новый роздол и Новояворовск.

Также правительство передало в управление компании еще 6 теплоэлектроцентралей - АО "Днепровская ТЭЦ", Чао "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", единый имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ". Они не только будут управляться "Нафтогазом", но и войдут в единый имущественный комплекс НАК "Нафтогаз Украины".