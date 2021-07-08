"Нафтогаз" снизил цену на газ в июле: сколько придется заплатить и кому
Фото: "Нафтогаз" снизил цену на газ в июле (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Нафтогаз" опубликовал новую цену на газ для населения в июле. Клиентам поставщика, пользующимся месячным тарифом, придется заплатить меньше, чем планировалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Цена на природный газ для клиентов "Нафтогаза" в июле составляет 11,05 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости доставки.
Для клиентов поставщика на годовом тарифе ничего не меняется - они платят по-прежнему 7,96 грн за куб. метр.
Напомним, до этого "Нафтогаз" заявлял, что цена на газ в июле для бытовых потребителей составит 13,13 гривны за кубометр.
Как писало РБК-Украина, цены на газ в Европе выросли до максимума за последние несколько лет.