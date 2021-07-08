"Нафтогаз" снизил цену на газ в июле: сколько придется заплатить и кому

"Нафтогаз" опубликовал новую цену на газ для населения в июле. Клиентам поставщика, пользующимся месячным тарифом, придется заплатить меньше, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" .

Цена на природный газ для клиентов "Нафтогаза" в июле составляет 11,05 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости доставки.

Для клиентов поставщика на годовом тарифе ничего не меняется - они платят по-прежнему 7,96 грн за куб. метр.