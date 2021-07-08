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"Нафтогаз" знизив ціну на газ у липні: скільки доведеться заплатити та кому

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Україна, Четвер 08 липня 2021 17:26
"Нафтогаз" знизив ціну на газ у липні: скільки доведеться заплатити та кому Фото: "Нафтогаз" знизив ціну на газ у липні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

"Нафтогаз" опублікував нову ціну на газ для населення у липні. Клієнтам постачальника, які користуються місячним тарифом, доведеться заплатити менше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Ціна на природний газ для клієнтів "Нафтогазу" у липні становить 11,05 гривні за кубічний метр з ПДВ та без вартості доставки.

Для клієнтів постачальника на річному тарифі нічого не змінюється - вони платять, як і раніше, 7,96 грн за куб. метр.

Нагадаємо, до цього "Нафтогаз" заявляв, що ціна на газ у липні для побутових споживачів становитиме 13,13 гривні за кубометр.

Як писало РБК-Україна, ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні кілька років.

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