"Нафтогаз" знизив ціну на газ у липні: скільки доведеться заплатити та кому
Фото: "Нафтогаз" знизив ціну на газ у липні (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Нафтогаз" опублікував нову ціну на газ для населення у липні. Клієнтам постачальника, які користуються місячним тарифом, доведеться заплатити менше, ніж планувалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
Ціна на природний газ для клієнтів "Нафтогазу" у липні становить 11,05 гривні за кубічний метр з ПДВ та без вартості доставки.
Для клієнтів постачальника на річному тарифі нічого не змінюється - вони платять, як і раніше, 7,96 грн за куб. метр.
Нагадаємо, до цього "Нафтогаз" заявляв, що ціна на газ у липні для побутових споживачів становитиме 13,13 гривні за кубометр.
Як писало РБК-Україна, ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні кілька років.