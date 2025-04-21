"Нафтогаз" шукає 1 млрд євро на газ для наступного сезону

НАК "Нафтогаз України" працює над підготовкою до наступної зими. Компанії потрібні значні кошти для закупівлі газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.
Як заявив т.в.о голови компанії Роман Чумак, "Нафтогаз" веде перемовини із урядом України і міжнародними фінансовими інституціями про залучення фінансування в обсязі 1 млрд євро для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу.
За його словами, протягом першого кварталу "Нафтогазу" вдалося залучити від ЄБРР та Норвегії близько 430 млн євро, які вже незабаром будуть спрямовані на закупівлі імпортованого природного газу в обсязі 1 млрд куб. м.
"Від початку року було законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в рамках підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG Нафтогаз закупив у компанії ORLEN", - повідомив Чумак.
Чумак наголосив, що підготовка до наступної зими буде непростою, вона вимагатиме командної роботи всіх гілок влади, залучення міжнародних партнерів.
"Під час минулого опалювального сезону група "Нафтогаз" зробила неможливе — втримала опалювальний сезон попри всі виклики. А наступної зими нам треба зробити більше, ніж неможливе", - сказав він.
За даними пресслужби, об’єкти групи "Нафтогаз" зазнавали неодноразових масованих ворожих обстрілів. За 2024-2025 роки 34 об’єкти "Укргазвидобування" були атаковані ворогом. Найбільш руйнівною була атака в лютому 2025 року - вона завдала значної шкоди державному видобутку газу - втрати сягнули майже 50% обсягів.
Щоб втримати опалювальний сезон та компенсувати втрати, "Нафтогаз" терміново імпортував 800 млн куб. м газу, збалансував систему та розпочав відновлення пошкодженої інфраструктури.
Нагадаємо, згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня. Водночас експерти МВФ зазначають, що триваюча військова агресія Росії завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України інфраструктурі.