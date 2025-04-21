"Нафтогаз" ищет 1 млрд евро на газ для следующего сезона

Как заявил врио главы компании Роман Чумак, "Нафтогаз" ведет переговоры с правительством Украины и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме 1 млрд евро для закупки более 2 млрд куб. м газа.

По его словам, в течение первого квартала "Нафтогазу" удалось привлечь от ЕБРР и Норвегии около 430 млн евро, которые уже вскоре будут направлены на закупки импортируемого природного газа в объеме 1 млрд куб. м.

"С начала года было законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа: 800 млн куб. м было срочно импортировано в начале года, 400 млн куб. м поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 300 млн куб. м LNG Нафтогаз закупил у компании ORLEN", - сообщил Чумак.

Непростая зима

Чумак отметил, что подготовка к следующей зиме будет непростой, она потребует командной работы всех ветвей власти, привлечения международных партнеров.

"Во время прошлого отопительного сезона группа "Нафтогаз" сделала невозможное - удержала отопительный сезон, несмотря на все вызовы. А следующей зимой нам надо сделать больше, чем невозможное", - сказал он.

По данным пресс-службы, объекты группы "Нафтогаз" подвергались неоднократным массированным вражеским обстрелам. За 2024-2025 годы 34 объекта "Укргаздобычи" были атакованы врагом. Наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года - она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа - потери достигли почти 50% объемов.

Чтобы удержать отопительный сезон и компенсировать потери, "Нафтогаз" срочно импортировал 800 млн куб. м газа, сбалансировал систему и начал восстановление поврежденной инфраструктуры.