"Нафтогаз" резко снизил цену на газ для населения

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена рассчитывается по новой формуле с учетом стоимости в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" на февраль 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года.

"Цена 3,95 грн за кубометр является самой низкой оптовой цене "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года", - отметили в пресс-службе.

Напомним, на январь 2020 года "Нафтогаз" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО на уровне 4 650 грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена выросла на 8,7%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле.

Согласно постановлению Кабмина, цена газа должна быть не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.