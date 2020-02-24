"Нафтогаз" різко знизив ціну на газ для населення

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна розраховується за новою формулою з урахуванням ціни в Європі

НАК "Нафтогаз України" на лютий 2020 року встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). Про це повідомляє прес-служба НАК.

Згідно з повідомленням, ціна газу складе 3,95 тис. грн за тис. Куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 15% менше, ніж в січні 2020 року.

"Ціна 3,95 грн за кубометр є найнижчою оптовою ціною "Нафтогазу" для населення з квітня 2016 року", - відзначили в прес-службі.

На січень "Нафтогаз" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО на рівні 4 650 грн за 1 тис. кубометрів. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року ціна зросла на 8,7%.

Нагадаємо відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається за новою формулою.

Згідно з постановою Кабміну, ціна газу повинна бути не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.