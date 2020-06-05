"Нафтогаз" прокомментировал, что означает законопроект Сената США о санкциях против Nord stream 2

Фото: Северный поток-2 (Nord stream2)

"Нафтогаз" называет российский газопровод опасным для Европы и собирается продолжить противодействовать его строительству

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала внесенный в Сенат Соединенных Штатов законопроект, которым предлагается расширить санкции против российского газопровода "Северный поток 2". "Нафтогаз" разъяснил, почему принятие этого документа является важным.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Речь идет о законодательной инициативе сенаторов (Теда Круза, Джина Шагина, Рона Джонсона, Джона Баррассо и Тома Коттона), которая делает более жесткими санкции, принятые против этого проекта в 2019 году. Проект называется "О защите европейской энергетической безопасности" - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act.

Расширить санкции сенаторов убедили агрументы украинского "Нафтогаза", который сумел объяснить, каким образом Россия может самостоятельно завершить строительство этого газопровода даже в условиях действующих санкций. В частности, Россия может использовать для этого трубоукладочные судна "Академик Черский" и "Фортуна".

Принятие законопроекта поможет "окончательно остановить строительство российского газопровода, опасного для Европы", утверждает украинская компания.

"Нафтогаз" будет продолжать разъяснительную кампанию в Соединенных Штатах и странах ЕС с целью защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности", - добавили в компании.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Новым законопроектом предусмотрены санкции против:

компаний, которые вовлечены в любые "трубоукладочные работы", включая те компании, которые готовят площадку для работ, обустраивают траншеи, исследуют дно, сваривают и опускают трубы, засыпают траншеи. компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхования и перестрахования трубоукладочных судов. компаний, способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования. компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода "Северный поток 2".

Напомним, 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур