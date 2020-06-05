"Нафтогаз" прокоментував, що означає законопроект Сенату США про санкції проти Nord stream 2

Фото: Північний потік 2 (Nord stream2)

"Нафтогаз" називає російський газопровід небезпечним для Європи та збирається продовжити протидіяти його будівництву

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала внесений до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт, яким пропонується розширити санкції проти росіського газопроводу "Північний потік 2". "Нафтогаз" роз'яснив, чому ухвалення цього документа є важливим.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Йдеться про законодавчу ініціативу сенаторів (Теда Круза, Джина Шагіна, Рона Джонсона, Джона Баррассо та Тома Коттона), яка робить більш жорсткими санкції, ухвалені проти цього проєкту в 2019 році. Документ має назву "Про захист європейської енергетичної безпеки" - PEESA: the Protecting Europe’s Energy Security Act.

Розширити санкції сенаторів переконали агрументи українського "Нафтогазу", який зумів пояснити, яким чином Росія може самостійно завершити будівництво цього газопроводу навіть в умовах діючих санкцій. Зокрема, Росія може використати для цього трубоукладальні судна "Академік Черський" та "Фортуна".

Ухвалення законопроєкту допоможе "остаточно зупинити будівництво російського газопроводу, небезпечного для Європи", стверджує українська компанія.

"Нафтогаз" продовжуватиме роз’яснювальну кампанію в Сполучених Штатах та країнах ЄС, маючи на меті захист українських, європейських та трансатлантичних інтересів у сфері безпеки", - додали у компанії.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Новим законопроєктом передбачено санкції проти:

компаній, які залучені до будь-яких "трубоукладальних робіт", включно тих, які готують майданчик для робіт, облаштовують траншеї, досліджують дно, зварюють та опускають труби, засипають траншеї. компаній, що надають послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування трубоукладальних суден. компаній, що сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання. компаній, що надають послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік 2".

Нагадаємо, 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

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Автор: Виталия Мазур