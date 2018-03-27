"Нафтогаз" прокомментировал выдачу Германией разрешения на строительство "Северного потока-2"

В НАК назвали такое решение "ожидаемым"

НАК "Нафтогаз Украины" назвал решение Германии о выдаче разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" в 30-километровой исключительной экономической зоне страны "ожидаемым". Об этом говорится в официальном комментарии НАК.

"Как и ожидалось, немецкие разрешительные органы выдали последнее разрешение на строительство Северного потока-2 на территории Германии. Это неприятный, но прогнозируемый прогресс", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В НАК отметили, что официальные органы Германии называют проект прокладки трубопровода "исключительно коммерческим", и считают его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом.

Однако, напомнили в "Нафтогазе", Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украины, США, Канада так не считают.

Як і очікувалося, німецькі дозвільні органи видали останній дозвіл на будівництво Північного потоку-2 на території... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 27 березень 2018 р.

Напомним, сегодня, 27 марта, компания "Северный поток-2" (Nord Stream-2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ.