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"Нафтогаз" прокоментував надання Німеччиною дозволу на будівництво "Північного потоку-2"

НовиниЕнергетика    27.03.2018 - 17:07
Фото: НАК "Нафтогаз України" (minenergo.com.ua)
Фото: НАК "Нафтогаз України" (minenergo.com.ua)

У НАК назвали таке рішення "очікуваним"

НАК "Нафтогаз України" назвав рішення Німеччини про надання дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в 30-кілометровій винятковій економічній зоні країни "очікуваним". Про це йдеться в офіційному коментарі НАК.

"Як і очікувалося, німецькі дозвільні органи видали останній дозвіл на будівництво Північного потоку-2 на території Німеччини. Це неприємний, але прогнозований прогрес", - повідомила прес-служба "Нафтогазу".

В НАК відзначили, що офіційні органи Німеччини називають проект прокладки трубопроводу "виключно комерційним", і вважають його справою, обмеженим інтересами кількох компаній, з відповідним регуляторним режимом.

Однак, нагадали в "Нафтогазі", Єврокомісія, Європарламент, більшість країн ЄС, України, США, Канада так не вважають.

 

Як і очікувалося, німецькі дозвільні органи видали останній дозвіл на будівництво Північного потоку-2 на території...

Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ.

"Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо "Нафтогазу" "Нафтогаз" і "Газпром" розпочали переговори про розірвання контрактів на постачання газу
Теги публікації: Нафтогаз України, Северный поток-2, комментарий  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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