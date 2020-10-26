"Нафтогаз" прогнозирует дальнейший рост цен на газ

В ближайшие месяцы стоит ожидать повышения цены на газ. При этом в Украине стремительный рост цен могут сдержать значительные запасы газа в хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В НАК указывают, что рост цен на газ связан с началом отопительного сезона. В ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания.

"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" отмечают, что цена газа в Европе "буквально за месяц" выросла на 26%. Из-за этого пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

Напомним, в октябре цена газа для производителей тепловой энергии составит 5 374,10 гривны за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины изменил порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона. Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.