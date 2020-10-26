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"Нафтогаз" прогнозує подальше зростання цін на газ

Автор: Максим Зайченко

У найближчі місяці варто очікувати підвищення ціни на газ. При цьому в Україні стрімке зростання цін можуть стримати значні запаси газу в сховищах.

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Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз".

У НАК зазначають, що зростання цін на газ пов'язане з початком опалювального сезону. У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання.

"Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси підземних сховищах України та Європи втримають ціни від стрімкого зростання", - йдеться в повідомленні.

Також в "Нафтогазі" зазначають, що ціна газу в Європі "буквально за місяць" зросла на 26%. Через це довелося переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень.

Нагадаємо, в жовтні ціна газу для виробників теплової енергії складе 5 374,10 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України змінив порядок розрахунків за газ до початку опалювального сезону. Згідно з постановою, показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з НАК "Нафтогаз України" будуть розраховуватися окремо.

Прогноз погоди
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