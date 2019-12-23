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"Нафтогаз" продлил сроки отказа от гарантированной цены

Новости » Экономика     23.12.2019 - 18:33
"Нафтогаз" продлил сроки отказа от гарантированной цены
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Срок отказа от гарантированной цены на газ для защищенных потребителей продлили с 24 по 30 декабря

НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на газ на несколько дней для удобства бытовых потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Сообщается, что центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться в свои региональные сбытовые компании. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту", - говорится в сообщении.

Напомним, Нафтогаз установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 января 2020 года. Таким образом, цены на газ для промышленности снижены на 6,2-6,4%. В декабре они составляли 5861 грн по предоплате и 6463 грн без предоплаты.

Как сообщало РБК-Украина, Нафтогаз знизил цены на природный газ в декабре 2019 года для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

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