"Нафтогаз" вже продав частину з 2,9 млрд доларів від "Газпрому"

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валюту викупив Національний банк

НАК "Нафтогаз України" наприкінці 2019 року продав на міжбанківському валютному ринку 500 млн доларів з 2,9 млрд доларів, які він отримав від російського "Газпрому" за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Про це сказав голова Національного банку України Яків Смолій на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, "Нафтогаз" використав гривні на власні потреби, можливо - "для сплати певних податків до бюджету".

"У минулому році "Нафтогаз" із тої суми продав 500 млн доларів і використовував їх для власних потреб", - повідомив голова НБУ.

Смолій завив, що НБУ не бачить потреби "Нафтогазу" у валютних коштах у 2020 році і тому ці 2,4 млрд вийдуть на ринок. "І якщо банки не скуплять їх, то НБУ відповідно надлишки для зглажування коливань викупить", - сказав він.

Як писало РБК-Україна, Нацбанк 26 грудня провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. Нацбанк купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів. Усього НБУ 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".