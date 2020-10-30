"Нафтогаз" предупредил о срыве отопительного сезона в 24 городах

Предприятия теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона. Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК "Нафтогаз Украины" о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках специальных обязательств (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, за последнюю неделю еще 10 предприятий ТКЭ погасили долги перед государственной компанией, а количество критических должников снизилось с 47 до 38.

По данным НАК, должники также остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. "Нафтогаз" призывает учредителей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему.

В "Нафтогазе" напоминают, что компания имеет право поставлять газ только при определенных условиях, среди которых соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей'язків на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.

Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).