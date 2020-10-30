"Нафтогаз" попередив про зрив опалювального сезону в 24 містах

Підприємства теплокомуненерго у 24 населених пунктах мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону. Про це свідчать оперативні дані НАК "Нафтогаз України" про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спеціальних обов’язків (ПСО).

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначається в повідомленні, за останній тиждень ще 10 підприємств ТКЕ погасили борги перед державною компанією, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38.

За даними НАК, боржники також залишаються у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. "Нафтогаз" закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість - місцеві органи самоврядування, вирішити проблему.

У "Нафтогазі" нагадують, що компанія має право постачати газ лише за певних умов, серед яких дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постанова поділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.

Згідно з постановою, показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з НАК "Нафтогаз України" будуть розраховуватися окремо.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). У жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).