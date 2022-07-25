"Нафтогаз" предложит держателям облигаций новое соглашение по отсрочке выплат

Как отметить в пресс-службе, Кабмин своим решением запретил компании любые выплаты по еврооблигациям без согласования правительства.

"Поскольку предложение об отсрочке выплат по еврооблигациям, обусловленное позицией правительства направить эти средства на импорт газа, не поддержано держателями еврооблигаций, существующие условия по еврооблигациям сохраняют силу, и соответствующие выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены держателями облигаций 26 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" сообщили, что 23 июля 2022 года председатель правления НАК Юрий Витренко, обратились в Кабмин за согласованием этих выплат.

"В своих обращениях к правительству национальная компания сообщила о том, что на счетах компании имеются денежные средства для проведения выплат, а также о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае "жесткого дефолта" (нарушение обязательств по выплатам), который наступит, если правительство не согласует "Нафтогазу" выплату держателям облигаций, - отметили в пресс-службе.

"Нафтогаз" пока не получил согласования правительства, "и соответственно, не может перечислить средства для выплат держателям облигаций".

"Во исполнение вышеуказанного решения правительства "Нафтогаз" готовит новый проект соглашения по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат, который в полной мере отвечает требованиям правительства", - говорится в сообщении.