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"Нафтогаз" предложил производителям тепла для населения трехлетний контракт

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Украина, Вторник 01 июня 2021 16:15
"Нафтогаз" предложил производителям тепла для населения трехлетний контракт Фото: "Нафтогаз" подготовил трехлетний контракт производителям тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. С июня 2021 года и в течение 13 месяцев цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Согласно условиям, ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене, отмечается в сообщении.

По данным компании, договора о коммерческих закупках газа с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго.

Напомним, Кабмин отказался от регулирования цен на газ и с 21 мая окончательно отменил ПСО. Таким образом, предприятия теплокоммунэнерго будут покупать газ по рыночной цене у любого поставщика. До этого газ поставлял "Нафтогаз" по фиксированной цене, которая рассчитывалась по формуле.

Как сообщало РБК-Украина, газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" направила крупным производителям тепловой энергии ценовые предложения на май. Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).

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