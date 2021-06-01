"Нафтогаз" предложил производителям тепла для населения трехлетний контракт

НАК "Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии . С июня 2021 года и в течение 13 месяцев цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки).

Согласно условиям, ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене, отмечается в сообщении.

По данным компании, договора о коммерческих закупках газа с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго.