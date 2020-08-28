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"Нафтогаз" пропонує страховку від зростання цін взимку

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 19:51
"Нафтогаз" пропонує страховку від зростання цін взимку
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В компанії зазначають, що річний тариф - зараз дуже популярний серед клієнтів

"Нафтогаз" пропонує клієнтам зафіксувати ціну на газ на рік, аби застрахувати себе від ринкових коливань.

Про це заявив директор газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Стабілізувати ціну та дати нашим клієнтам відсутність ризиків з точки зору зростання ціни ми пропонуємо, наприклад, "річний" тариф, коли ви фіксуєте тариф на весь рік і вже не залежите від ціни, яка буде у наступних місяцях. І цей тариф, ця ціна зараз дуже популярна серед наших клієнтів", - зазначив він.

За словами Рабіновича, із запуском нового ринку газу "Нафтогаз" більше не встановлює ціну для всього населення, а встановлює ціну лише для домогосподарств, які є клієнтами газопостачальної компанії.


"Інші постачальники, це збути так звані, встановлюють ціну самостійно, в залежності від того, по якій ціні вони купують цей газ, і націнки, яку вони вже додають до ціни газу. Наприклад, у компанії ГК "Нафтогаз України" у вересні ціна 4,70 гривні. У інших постачальників ця ціна на сьогодні вища, тобто, це залежить від цих постачальників", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника.

Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця публікувати актуальні ціни.

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