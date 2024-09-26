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"Нафтогаз" працює з норвезькими енергетичними компаніями для трансформації бізнесу, - Чернишов

Четвер 26 вересня 2024 17:31
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"Нафтогаз" працює з норвезькими енергетичними компаніями для трансформації бізнесу, - Чернишов Фото: "Нафтогаз" працює з норвезькими енергетичними компаніями для трансформації бізнесу (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Олександр Мороз

НАК "Нафтогаз України" співпрацює з норвезькими енергетичними компаніями у питаннях бізнес-трансформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Норвегія – ключовий партнер українського енергетичного сектора. Закцентував на цьому увагу під час круглого столу, організованого Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce - NUCC – асоціацією, створеною для координації взаємодії норвезького та українського бізнесу", - зазначив Чернишов.

В заході, серед інших, взяли участь міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесіль Мірзет та міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Група "Нафтогаз" вже працює спільно з норвезькими енергетичними компаніями для залучення їхнього досвіду бізнес-трансформації. Водночас, наша мета – розширення співпраці, зокрема для реалізації проектів зі зміцнення енергетики як України, так і Європи", - додав Чернишов.

Він також підкреслив, що в цьому контексті "Нафтогаз" може бути надійним партнером норвезьких підприємств для виходу на східноєвропейський ринок.

Допомога Україні від Норвегії

Норвегія з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала одним із ключових міжнародних партнерів, які надають значну військову допомогу українським збройним силам. Зокрема, Осло передало Києву різні види озброєнь, включно з протитанковими ракетними комплексами, боєприпасами, бронежилетами, шоломами та іншим військовим спорядженням.

У червні Норвегія виділила 1,1 млрд крон на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. У вересні сума допомоги збільшилася: 570 млн крон було направлено на закупівлю безпілотників та засобів ППО.

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Норвегія Нафтогаз України
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