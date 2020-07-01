"Нафтогаз" повысил цену газа для промышленности на июль

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены пошли вверх после длительного падения

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.

Об этом сообщается на сайте НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 2 975,00 - 3 459,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на июнь 2020 года в июле цены вырастут на 8,7-9,7% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для промышленности в июне на на 19,0-20,7% до 2 713,00 - 3 182,00 грн/тыс. куб. м.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения в июне 2020 года на уровне 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

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Автор: Александр Белоус