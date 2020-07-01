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"Нафтогаз" підвищив ціну газу для промисловості на липень

Новини » Економіка     01.07.2020 - 07:50
"Нафтогаз" підвищив ціну газу для промисловості на липень
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни пішли вгору після тривалого падіння

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 липня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни залежать від умов поставки.

Про це повідомляється на сайті НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 2 975,00 - 3 459,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на червень 2020 року в липні ціни зростуть на 8,7-9,7% в залежності від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизив ціну на газ для промисловості в червні на 19,0-20,7% до 2 713,00 - 3 182,00 грн/тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення в червні 2020 року на рівні 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів.

Таким чином ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Ціна на газНафтогаз Українигаз
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