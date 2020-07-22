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"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

Киев, Среда 22 июля 2020 16:26
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость газа вырастет после длительного падения

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Таким образом, по сравнению с июнем цена вырастет на 7,2% (на 155,25 гривен за 1 тыс. кубометров).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения в июне 2020 года на уровне 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, цена газа для населения в июне на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле. Формула учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).

Однако с 1 августа Украина перейдет на рыночные цены на газ для населения, а "Нафтогаз" не будет поставлять газ по фиксированным ценам.

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