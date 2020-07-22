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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

Київ, Середа 22 липня 2020 16:26
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість газу зросте після тривалого падіння

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким газ поставляється на умовах ПСО. Ціна газу в липні 2020 року складе 2 297,53 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Таким чином, у порівнянні з червнем ціна зросте на 7,2% (на 155,25 гривень за 1 тис. кубометрів).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення в червні 2020 року на рівні 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів.

Таким чином, ціна газу для населення в червні на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), визначається за новою формулою. Формула враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).

Проте з 1 серпня Україна перейде на ринкові ціни на газ для населення, а "Нафтогаз" не буде постачати газ за фіксованими цінами.

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